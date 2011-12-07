Владимир Вавилов: «Послание показало, что Президент РТ смотрит на десятилетия вперед»

Прозвучавшее сегодня послание Президента Татарстана Госсовету РТ — это взгляд на десятилетия вперед. В этом уверен присутствовавший на оглашении послания основатель и председатель правления Фонда им. Анжелы Вавиловой, известный в Татарстане и России меценат Владимир Вавилов.«Он (Рустам Минниханов — прим. Т-и) говорил об улучшении качества жизни, развитии республики, а это значит – развитии всей страны. Я уверен, что после этого послания мы все вместе еще сильнее возьмемся за работу на благо нашей республики», — подчеркнул член Общественной палаты РТ.«На самом деле посланием все учтено: и все программы развития республики, и самое главное – улучшение качества жизни, повышение зарплаты, улучшение здравоохранения, спорт. Я думаю, что охвачено все. И нам остается просто воплощать послание в жизнь», — заявил Вавилов.