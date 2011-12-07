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Пемошин: Машиностроение определяет уровень и темпы развития регионов

Премьер-министр РТ поздравил работников машиностроительного комплекса с праздником.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поздравил работников машиностроительной отрасли Татарстана с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Машиностроение — ведущая отрасль промышленности, определяющая уровень и темпы развития регионов. Именно с нее начинаются изменения в облике современного мира. Автомобили, суда, самолеты, орудия производства для нефтегазохимической, сельскохозяйственной промышленности, высокотехнологичные приборы и агрегаты, медицинские изделия — продукция, без которой мы не можем обойтись», — цитирует Песошина пресс-служба.

Премьер также отметил сплоченность и сознательность профессионального сообщества, в котором «действуют принципы взаимной помощи, кооперации и интеллектуальной синергии».

В заключение Песошин поблагодарил работников и ветеранов отрасли за труд на благо Татарстана. 

КВ
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