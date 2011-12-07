В двух селах и одной деревне Татарстана введен карантин по бешенству

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В Татарстане в трех населенных пунктах введен карантин по бешенству. Соответствующий указ опубликован на официальном портале президента РТ.
Согласно документу, карантин установлен в селах Новоспасск (Алексеевский район) и Шахмайкино (Новошешминский район), а также в деревне Утяшкино (Заинский район).
Карантинные меры заключаются в том, что в данных населенных пунктах запрещена торговля домашними животными, а также их вывоз за пределы сел и деревни. Кроме того, на обозначенных территориях запрещен отлов диких животных, убийство и использование молока больных животных. Молоко здоровых животных нуждается в пастеризации перед употреблением.
Шерсть и шкуру здоровых животных необходимо дезинфицировать перед продажей.
Карантин будет снят, как только пройдет два месяца с момента выявления последнего случая заболевания.