В двух селах и одной деревне Татарстана введен карантин по бешенству

В Татарстане в трех населенных пунктах введен карантин по бешенству. Соответствующий указ опубликован на официальном портале президента РТ.

Согласно документу, карантин установлен в селах Новоспасск (Алексеевский район) и Шахмайкино (Новошешминский район), а также в деревне Утяшкино (Заинский район).

Карантинные меры заключаются в том, что в данных населенных пунктах запрещена торговля домашними животными, а также их вывоз за пределы сел и деревни. Кроме того, на обозначенных территориях запрещен отлов диких животных, убийство и использование молока больных животных. Молоко здоровых животных нуждается в пастеризации перед употреблением.

Шерсть и шкуру здоровых животных необходимо дезинфицировать перед продажей.

Карантин будет снят, как только пройдет два месяца с момента выявления последнего случая заболевания.