Макдоналдс во Франции начал продавать воду из-под крана. Стакан - 167 рублей

Французский Макдоналдс отказался от воды в пластиковых бутылках. Теперь в заведении продают водопроводную воду в стаканчиках. Цена напитка 167 рублей за 400 мл. Об этом сообщают Le Figaro и Franceinfo.

«Прекращение распространения пластиковых бутылок — это мировая премьера для нашего бренда. Это нововведение позволит сэкономить более 1 тыс. тонн дополнительной пластмассы», — говорится в сообщении французского Макдоналдса.

В российский ресторанах Макдоналдс вода в стаканах бесплатная, ее может попросить любой человек. Но при желании можно приобрести и бутилированную воду за 79 рублей за пол-литровую бутылку воды.

«Мы наливаем воду всем бесплатно, не только гостям, даже бездомным и по несколько раз в день» — рассказала «Казанским ведомостям» сотрудница Макдоналдс.