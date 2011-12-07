Первого октября казанские пенсионеры получат право бесплатно помыться в общественных банях

В День пожилых людей, 1 октября казанские пенсионеры смогут бесплатно воспользоваться банными услугами. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова.

«В день пожилого человека пенсионеры смогут бесплатно воспользоваться услугами городских бань. Такую услугу предоставят четыре городские бани», сказала Сагитова.

Воспользоваться услугой пожилые люди смогут в бане № 5, (ул. 1 мая, д. 5), бане № 9 (ул. Центрально-мариупольская д. 49), бане № 10 (2-я юго-западная д. 30), бане № 12 (ул. Товарищеская д. 27).

Также пенсионеры могут воспользоваться услугами бани № 10 в пос. Левченко, по улице Ютазинская д. 2.

В Казани с 1 по 10 октября пройдет Декада пожилых людей, призванная привлечь внимание к проблемам и нуждам представителей старшего поколения.