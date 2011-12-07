Прокуратура Казани организовала проверку из-за брошенного цыганкой 2-х месячного младенца

Прокуратура Казани организовала проверку по делу брошенного 2-х месячного ребенка. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В Казани полицейские обнаружили оставленного на улице в коляске младенца. Ни рядом с коляской, ни по близости родителей не было. Двухмесячную девочку отвезли сначала в ближайший отдел полиции, а затем она была передана медикам «скорой помощи». Сейчас с ребенком все в порядке.

Чуть позже была найдена мать девочки – 23-летняя цыганка по имени Любовь. У молодой матери есть еще четверо детей, все несовершеннолетние. Мать стоит на учете как неблагополучный родитель, который не справляется с воспитанием детей.

На вопрос стражей порядка, почему она оставила 2-х месячную дочь на улице, Любовь ответила, что девочка больна тяжелыми заболеваниями, лечить которое девушка не в силах. Сама Любовь вместе с четырьмя детьми живет в комнате в общежитии, площадью 12 кв.м.

Сейчас на цыганку составлен административный протокол по статье «Неисполнение родительских обязанностей», за которую предусмотрен штраф в 500 рублей.