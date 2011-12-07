Татарстан опустился сразу на десять позиций в рейтинге регионов-зожников

Татарстан понизил свое положение в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни сразу на десять позиций. Это самое заметное снижение среди всех регионов. Такие данные приводят РИА Новости.

Согласно статистике, республика занимает 31-е место. Такое сильное ухудшение позиций связано с увеличением потребления табака и алкоголя среди населения, считают эксперты.

Помимо данных о вредных пристрастиях, учитывались также доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда, количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и число людей, занимающихся спортом и физической культурой.

Лидерами рейтинга пять лет подряд являются регионы юга России. На первых строчках остаются Дагестан, Чечня и Адыгея. Худшие результаты у Камчатского края, Магаданской области и Еврейской автономной области.