В Казани черные джипы с людьми в масках перекрыли движение на мосту «Миллениум» 

В Казани несколько черных внедорожников перекрыли движение на мосту «Миллениум». Видео с места опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как внедорожники едут медленно на одном уровне, перегородив дорогу. Несколько человек в масках высунулись из окна одного из автомобилей, а на едущей впереди машине установлена камера.

Пользователи соцсетей предположили, что неизвестные на внедорожниках снимают клип казанского рэпера Нурминского. В комментариях под роликом пользователи выражают недовольство. "Да хоть Хурминский, почему он сразу три полосы занимает и мешает движению автомобилистам, при этом создавая пробку?", - комментирует казанец.



