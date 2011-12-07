В Казани открылось кафе Eclair, в котором до этого отравились посетители

После инцидента с отравлением у посетителей, в Казани возобновило свою работу кафе Eclair, работать оно начало после проверки Роспотребнадзора. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщили представители заведения.

Владельцы Eclair исправили все недочеты, на которые обратил внимание Роспотребнадзор. В заведении появился сотрудник, который контролирует все процессы на кухне. После устранения нарушений сотрудников надзорного ведомства пригласили на внеплановую проверку, а после этого на официальную. На основании этой проверки суд разрешил кафе возобновить работу.

Заведение работает пока что без кухни. Посетителям доступны только десерты, выпечка, чай, кофе и хлеб.

Напомним, что в казанском кафе Eclair отравилось 20 посетителей из-за наличия у двух сотрудников сальмонеллеза.