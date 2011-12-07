Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Журналистка упала в обморок во время оглашения приговора Роберту Мусину

Девушке предложили вызвать скорую, но она отказалась. 

Во время оглашения приговора экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, журналистке стало плохо в зале суда. Девушка упала в обморок и ударилась головой об плитку. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». 

Предположительно, журналистке стало плохо из-за духоты в зале. Приговор читают в небольшом помещении, в котором из-за собравшихся людей не хватает воздуха. Пресс-секретарь Вахитовского суда Татьяна Салова предложила девушке вызвать скорую, но она отказалась. Журналистке помогли покинуть зал.

Судья объявил перерыв на несколько минут. Большинство журналистов решили дождаться оглашения решения в коридоре.

КВ
Лента новостей