Журналистка упала в обморок во время оглашения приговора Роберту Мусину

Во время оглашения приговора экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, журналистке стало плохо в зале суда. Девушка упала в обморок и ударилась головой об плитку. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Предположительно, журналистке стало плохо из-за духоты в зале. Приговор читают в небольшом помещении, в котором из-за собравшихся людей не хватает воздуха. Пресс-секретарь Вахитовского суда Татьяна Салова предложила девушке вызвать скорую, но она отказалась. Журналистке помогли покинуть зал.

Судья объявил перерыв на несколько минут. Большинство журналистов решили дождаться оглашения решения в коридоре.