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100 млн рублей понадобится для создания в РТ полноценной киноиндустрии

Об этом рассказал рассказал председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.
«Нужно запускать три-четыре полнометражные картины в год. Потому что, во-первых, должна быть конкуренция, во-вторых, люди должны быть в работе. У нас ни одного рабочего места кинематографиста в штатном расписании нет. А они могут зарабатывать только в процессе кинопроизводства. Бюджет одной картины – около 20 млн рублей. То есть 80 млн рублей, плюс 10 добавим на организацию околопроизводственного процесса, и, я думаю, что порядка шести-семи короткометражек должно выходить для молодых, а это не меньше 500 тысяч рублей. То есть в сумме – 100 млн. На сегодняшний день – абсолютно адекватная сумма», – пояснил режиссер.Полную версию интервью читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.
КВ
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