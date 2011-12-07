100 млн рублей понадобится для создания в РТ полноценной киноиндустрии

«Нужно запускать три-четыре полнометражные картины в год. Потому что, во-первых, должна быть конкуренция, во-вторых, люди должны быть в работе. У нас ни одного рабочего места кинематографиста в штатном расписании нет. А они могут зарабатывать только в процессе кинопроизводства. Бюджет одной картины – около 20 млн рублей. То есть 80 млн рублей, плюс 10 добавим на организацию околопроизводственного процесса, и, я думаю, что порядка шести-семи короткометражек должно выходить для молодых, а это не меньше 500 тысяч рублей. То есть в сумме – 100 млн. На сегодняшний день – абсолютно адекватная сумма», – пояснил режиссер.Полную версию интервью читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.