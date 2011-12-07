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Успехи татарстанских фехтовальщиков

На первенстве России по фехтованию в Арзамасе татарстанец-саблист Булат Зиятдинов завоевал серебряную медаль среди спортсменов до 15 лет.
Всего в соревнованирях принял участие 171 фехтовальщик.А вот татарстанская шпажистка Наталья Туракалина завоевала серебряную медаль на международном мемориале Сергея Шарикова в Москве.
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