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Минздрав РТ: Течение коронавируса усугубляют сахарный диабет, возраст и обструктивная болезнь легких

В минздраве рассказали, какая категория пациентов тяжелее всего переносит COVID-19.

Коронавирус тяжелее всего протекает у мужчин старше 65 лет с сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких. Об этом заявила специалист по общей врачебной практике минздрава РТ Люция Фейсханова.

«Факторы риска — это мужской пол, это возраст старше 65 лет, наличие сахарного диабета, особенно сахарного диабета второго типа, хроническая обструктивная болезнь легких (здесь внимание [со стороны] курильщиков должно быть)», — сказала она.

На переносимость инфекции влияют ранее перенесенные инфаркты и инсульты, а также избыточная масса тела.

Чаще всего в стационары с осложнениями попадают пациенты, пытавшиеся заняться самолечением. 

КВ
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