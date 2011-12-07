Реабилитацию после COVID-19 прошли более 2 тыс. татарстанцев

В Татарстане около 2,2 тыс. человек прошли реабилитацию после перенесенного коронавируса. Такие данные привела главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РТ и заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА Резеда Бодрова.

«На 1 октября мы получили сводку от 52 лечебных профилактических учреждений Республики Татарстан. Там прошли реабилитацию около 2,2 тыс. пациентов: примерно 900 человек получили лечение в профильных отделениях медицинской реабилитации, где мультидисциплинарная команда вела их, и больше тысячи — на базе приближенных к месту жительства учреждений», — уточнила спикер.

Справиться с последствиями пневмонии от COVID-19 жителям республики помогают в санатории «Нехама» в Петровском. Согласно плану госгарантий, в санатории выделено 100 мест для переболевших. 30 человек уже прошли курсы восстановления.

Бодрова также добавила, что реабилитация после COVID-19 проходит по полису ОМС.