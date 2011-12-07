Роспотребнадзор РФ запретил работу кафе и баров по ночам

Роспотребнадзор РФ запретил работу кафе и баров с 23.00 до 6.00. Постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом подписала глава ведомства Анна Попова

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», — также уточняется в документе.

Кроме того, в России запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

В такси, общественном транспорте и других массовых местах рекомендовано усилить режим дезинфекции.

Регионам рекомендовали проводить не менее 150 тестов на COVID-19 на 100 тыс. населения.

Постановление вступает в силу 28 октября.