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С 1 ноября садоводческие маршруты закрываются

В Казани 1 ноября завершают свою работу сезонные садоводческие маршруты.

Об этом дачников предупредили на минувшем «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Подвел итоги садово-транспортного сезона заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. 

Ежедневно 16 низкопольных комфортабельных автобусов выходили по наиболее востребованным дачниками направлениям: Дербышки, Дальние Сады, Ново-Шигалеево, «Жиркомбинат», садовые общества «Крутушка» и «Текстильщик». В этом году автобусами на этих маршрутах воспользовались более 700 тыс. пассажиров. При этом в пределах города предоставлялся льготный проезд по единым месячным социальным проездным билетам. 

В связи со значительным уменьшением спроса на перевозки к местам дачного отдыха с 1 ноября сезонные маршруты будут закрыты.

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