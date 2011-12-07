С 1 ноября садоводческие маршруты закрываются

Об этом дачников предупредили на минувшем «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Подвел итоги садово-транспортного сезона заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Ежедневно 16 низкопольных комфортабельных автобусов выходили по наиболее востребованным дачниками направлениям: Дербышки, Дальние Сады, Ново-Шигалеево, «Жиркомбинат», садовые общества «Крутушка» и «Текстильщик». В этом году автобусами на этих маршрутах воспользовались более 700 тыс. пассажиров. При этом в пределах города предоставлялся льготный проезд по единым месячным социальным проездным билетам.

В связи со значительным уменьшением спроса на перевозки к местам дачного отдыха с 1 ноября сезонные маршруты будут закрыты.