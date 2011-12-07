Самолечение при коронавирусе может привести к преждевременной смерти

Не отказываться от услуг медицинских специалистов призвали татарстанцев на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

— Многие занимаются самолечением, не обращаясь при этом за помощью к врачам, — рассказала главный внештатный специалист по общей врачебной практике МЗ РТ, к. м. н., доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова. — У таких пациентов нередко возникают тяжелые осложнения.

Врач отметила, что лечиться самостоятельно сейчас модно. Однако небращение к врачам повышает вероятность летального исхода.

— Монотерапия антибиотиками или антибактериальными препаратами противопоказана при коронавирусной инфекции, - подчеркнула Фейсханова. — Вы просто протяните время и последствия могут быть самыми тяжелыми. Лечение должно назначаться в стационаре.

К слову, антибиотики иногда применяют в качестве дополнения основной терапии, чтобы усилить эффект главных лечебных препаратов.