Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Самолечение при коронавирусе может привести к преждевременной смерти

COVID -19 не излечишь при помощи монотерапии.

Не отказываться от услуг медицинских специалистов призвали татарстанцев на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

— Многие занимаются самолечением, не обращаясь при этом за помощью к врачам, — рассказала главный внештатный специалист по общей врачебной практике МЗ РТ, к. м. н., доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова. — У таких пациентов нередко возникают тяжелые осложнения.

Врач отметила, что лечиться самостоятельно сейчас модно. Однако небращение к врачам повышает вероятность летального исхода.

— Монотерапия антибиотиками или антибактериальными препаратами противопоказана при коронавирусной инфекции, - подчеркнула Фейсханова. — Вы просто протяните время и последствия могут быть самыми тяжелыми. Лечение должно назначаться в стационаре.

К слову, антибиотики иногда применяют в качестве дополнения основной терапии, чтобы усилить эффект главных лечебных препаратов.

КВ
Лента новостей