Школа или дистанционка: что выбирают казанские десятиклассники?

Весной этого года мечты сбылись. Всю четвертую четверть, целых два месяца, мы (а я учусь в 10-м классе) на карантине занимались дистанционно. Позабыли о том, что такое школьная форма. Учителя как бы приходили к нам домой с помощью Zoom. Во время урока мы могли позволить себе есть и заниматься своими делами. Еще один плюс — уроки всего по 20 минут. А домашнее задание, например сочинение по русскому языку, можно набрать на компьютере, а не писать в тетрадке. Ну очень удобно! И вообще, получить хорошую оценку стало в разы проще, ведь Всемирная паутина всегда была под рукой.

Учителя, правда, предвидели эту фишку с интернетом и ввели ограничение по времени. Еще они придумывали свои вопросы без вариантов ответа. А колоссальное количество домашних заданий и самостоятельное освоение учебного материала сильно осложнило нам жизнь. Тем не менее считаю, что дистанционное обучение дало фору учебе традиционной. Разделяют ли мое мнение сверстники? Я попросила десятиклассников казанской гимназии № 179 ответить на вопрос: «Что лучше: дистанционное или очное обучение?».

Амалия Тухватуллина:

— Мне больше понравилось на дистанционном обучении. Психологически тяжело переключаться с урока на урок, когда переходишь из кабинета в кабинет. Дома же в комфортной, располагающей для учебы обстановке чувствуешь меньше напряжения. Еще минусы школы: требования учителей — знать точные формулировки, задержание учеников после звонка с урока, что мешает переключаться.

Денис Карычев:

— Лучше учиться в школе, так получаешь больше реальных знаний и умений, чем дома. Также это общение, а на выполнение домашнего задания тратишь меньше времени, что важно. Минусы дистанционного обучения: на уроки тратится много времени и сил. Сильно падает зрение, мешает одиночество, несменяемость обстановки и отсутствие движения. Но главное, знания хуже усваиваются.

Мадина Шакирова:

— Я за дистант, в этом формате дается меньше нагрузки и появляется больше свободного времени для личной жизни. Опять же, можно присутствовать на уроках, даже когда болеешь. В школе же слишком много требований и нагрузки. И практически не остается времени на себя.

Дмитрий Егоров:

— Больше нравится традиционная форма обучения. Мне легче получать знания, когда учитель объясняет предмет в школе. У дистанционного же обучения один существенный минус — усвоить предмет практически невозможно или очень непросто. Зато можно легко получить отличные оценки.

Камилла Гасимова:

— На дистанционном обучении мне, как человеку не особо социальному, было легче усваивать материал без прямого контакта с учителями и одноклассниками. Конечно, домашнего задания было гораздо больше, но и источников информации больше. В школе ты мог как-то избежать проверки домашнего задания или готовности к уроку, то есть схалтурить. На дистанте же оценки получают почти 100% учеников. Повышенная строгость к самому процессу обучения и пониженная к дисциплине и прочим нюансам тоже может считаться плюсом дистанта.

Артем Чуприн:

— Я голосую за дистанционное обучение! Там ученики уделяют больше внимания предметам, которые им важны в будущем. А риск заразиться или стать переносчиком COVID-19 в разы меньше. Минусы школы в том, что ученики тратят огромную часть времени на предметы, которые им никогда не понадобятся.

Опрос провела Екатерина ЕРМОЛАЕВА