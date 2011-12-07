Татарстанских предпринимателей бесплатно обучат экспортной деятельности

Предпринимателей республики бесплатно обучат экспортной деятельности, сообщают организаторы.

«Фонд поддержки предпринимательства РТ открывает набор на обучение по программе Школа экспорта АО „Российский экспортный центр“ для субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказано в сообщении.

Обучающая программа направлена на представителей малого и среднего бизнеса, которые планируют продавать продукты в данном направлении, а также для предпринимателей, ощущающих нехватку знаний и компетенций в вопросах организации внешнеэкономический деятельности.

Курсы будут проходить в очном формате. В программе заявлено 11 семинаров. Теоретическая часть подкреплена практическими задачами, направленных на решение реальных бизнес-кейсов.

Начало программы запланировано на 3 ноября. В 9.30 состоится первый семинар.

«Образовательная программа семинара позволит проанализировать основные этапы осуществления внешнеторговой сделки: международные переговоры, заключение внешнеторгового контракта, таможенное оформление, оптимизация логистических процессов и получение валютных платежей, а также выявить инструменты государственной поддержки, наиболее релевантные для проекта каждого из участников программы», — уточняют организаторы.

Участие в проекте бесплатное. Регистрация проходит на сайте: https://exportedu.ru/events/2928. По окончании курсов участники получат сертификаты.