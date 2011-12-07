В ГИБДД по РТ предупредили водителей о правилах перевозки грузов

За нарушения правил перевозки грузов водителя могут привлечь к административной ответственности вплоть до лишения права управления транспортным средством. О правилах перевозки грузов напомнили в ГУ «Безопасность дорожного движения».

«Движение тяжеловесного транспортного средства без специального разрешения либо с превышением весовых и габаритных параметров считается административным правонарушением. За это предусмотрена административная ответственность вплоть до лишения права управления транспортными средствами, а в отношении юрлиц — штрафы в размере до 500 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

Нарушителей отслеживают с помощью автоматических пунктов весогабаритного контроля. Всего в Татарстане работает восемь автоматических пунктов весогабаритного контроля.

Данные о нарушениях отображаются на информационном табло. Водители могут ознакомиться с ними на сайте infoktg.ru.

После этого результаты взвешиваний направляются в ГИБДД по РТ, где специалисты сравнивают данные с допустимыми параметрами и принимают решение о привлечении водителя к административной ответственности.

Чтобы избежать неприятностей водителям советуют соблюдать весовые и габаритные параметры при движении большегрузов или заранее получать разрешение в пунктах весового контроля.