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В Казани стартовал форум молодых госслужащих

В форуме принимают участие около 100 госслужащих со всего Татарстана.

В Казани стартовал форум молодых госслужащих, сообщает ИА «Татар-информ».

«За этими людьми — будущее государственной системы. Через пять-десять лет они будут принимать ключевые решения, и очень важно, чтобы именно молодые люди, пришедшие на госслужбу, формировали среду для предстоящей деятельности», — отметил глава минмолодежи РТ Дамир Фаттахов.

В форуме принимаю участие около 100 госслужащих со всего Татарстана. Задачи форума — создать определенную коммуникационную сеть, которая позволит молодым госслужащим делиться опытом и повышать эффективность работы ведомств.

В рамках мероприятия обсудят перспективы молодежи в правительства РТ, проведут деловую игру по прогнозированию изменений госслужбы к 2023 году. Также участники форума встретятся с замминистра здравоохранения РТ Владимиром Жаворонковым.

Перед участниками форума уже выступила глава АИР РТ Талия Миннуллина, которая рассказала о своем пути на госслужбе и поделилась опытом.

Руководитель Департамента госслужбы и кадров при президенте РТ Александр Белов отметил, что средний возраст госслужащего в Татарстане составляет 40 лет. Он считает данные показатель довольно низким. 

КВ
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