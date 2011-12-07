В Татарстане наказали учителя, назвавшего ученика скотиной

В Елабуге вынесли дисциплинарное высказывание педагогу, накричавшему на ученика 8 класса, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на администрацию города.

Скандал разгорелся в школе № 9. Ученики сняли на видео учительницу, которая кричала на ученика, называя его «скотиной».

«За свой базар будешь отвечать, скотина! Ты понял меня?! Я — из-за куска хлеба, который ты у моего ребенка забираешь! И ты не один кусок взял! Рот закрой свой! Я тебе покажу сегодня, скотина!», — ругалась женщина.

Педагог признала свою вину. Школьник также извинился.