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В Татарстане запустили «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции

Обращения граждан принимаются по телефону и интернет-приемную.

В Татарстане запустили «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции, сообщает Общественная палата РТ.

«28 октября с 10.00 до 14.00 в Общественной палате Республики Татарстан состоится общественная приемная по вопросам противодействия коррупции», — сказано в сообщении ведомства.

Граждане могут позвонить по телефону: 8(800)350-44-72 в день приема или оставить заявку в интернет-приемной  https://oprt.tatarstan.ru/ipriem/message-form.htm.

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