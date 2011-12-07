В Татарстане запустили «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции, сообщает Общественная палата РТ.

«28 октября с 10.00 до 14.00 в Общественной палате Республики Татарстан состоится общественная приемная по вопросам противодействия коррупции», — сказано в сообщении ведомства.

Граждане могут позвонить по телефону: 8(800)350-44-72 в день приема или оставить заявку в интернет-приемной https://oprt.tatarstan.ru/ipriem/message-form.htm.