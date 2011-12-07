«Ангелов на земле называют мамами»

В рамках республиканской акции «Букеты для мамы» их пригласили из разных городов и районов Татарстана поздравить с предстоящим праздником. ...Бабушки, укутанные в пушистые шали, осторожно и неторопливо идут к театру. В одной руке палочка, в другой - сумка с выглядывающими из нее фотографиями. Рядом с некоторыми сопровождающие, помогают виновницам торжества подняться по лестнице, открыть двери. Фойе быстро наполняется звуками голосов - пожилые женщины активно общаются друг с другом. Более 500 матерей - вдов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, стали почетными гостями праздника. В фойе приготовлены необычные площадки: «Мама-рукодельница», «Мама с колыбелью», «Мать-героиня». Бабушки с интересом изучают экспонаты. А глядя на молодых красавиц, которые ловко демонстрируют свои навыки вязания, вспоминают и себя:- Я в молодости после работы тоже вязала разные салфетки и платочки. А когда появились дети, перешла на носочки. Сейчас и время есть, и с пряжей нет проблем, да зрение подводит, - делится одна из бабушек в красивом длинном платье, с медалями на груди. Сажида Галимова родила и воспитала 11 детей. Почетная мать из Агрыза и в свои 88 лет ведет активную общественную деятельность. В родном городе она помогла построить мечеть и медресе. Слава о Сажиде Гульметдиновне быстро разошлась по другим районам Татарстана. Однажды, когда многодетная мать отдыхала в санатории, ее попросили помочь в строительстве еще одной мечети. Сейчас там уже готов фундамент. Жизнь этих женщин не баловала, но они сохранили бодрость и жизнерадостность. - В годы войны я рыла окопы, таскала на себе емкости с горючим. Это было очень тяжелое время, без слез не вспомнишь. А после войны я вышла замуж, родила 9 детей. И их воспитывала, и работала. Мне уже 90, но времени на отдых нет - у нас большое хозяйство, - рассказывает Сакина Гатауллина из Верхнего Услона.В таком почтенном возрасте здесь очень многие. Но узнать секрет долголетия не получается. Женщины с улыбкой отвечают, что ничего не делают для поддержания своего здоровья. Видимо, быть многодетной мамой - и есть секрет долгой и счастливой женской жизни. А еще гости праздника говорили о любимой работе. Бывшая учительница Александра Афанасьевна Гощубкина из Лениногорска проработала в школе 40 лет. И хотя она давно на пенсии, повзрослевшие ученики продолжают приходить к ней за добрым словом и советом. - Труд всегда был в нашей жизни. Я никогда не боялась никакой работы - и на заводе, и на стройке трудилась, - говорит Валентина Егоровна Аношкина из Лениногорска.Сев на свои места, многие женщины достали семейные фотографии и принялись показывать их соседкам. - Это мой муж, - демонстрирует вдова из Чистополя Вера Михайловна Корнева фото статного мужчины с медалями на груди. - К сожалению, его уже нет с нами полгода, но он навсегда останется в моем сердце. Вместе мы прожили 68 лет. В 17 лет он ушел на фронт, дошел до Берлина. Я же тогда работала на часовом заводе. А потом для мам начался концерт. Всем им вручили букеты цветов. Зал быстро наполнился их ароматом.- Хочется пожелать всем мамам тепла, уюта, нежности и всего самого замечательного! - поздравила всех гостей замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам Лейла Фазлеева.