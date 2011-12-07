Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Ангелов на земле называют мамами»

Эта фраза, прозвучавшая вчера со сцены Татарского государственного театра им. Камала, заставила прослезиться сотен пожилых женщин, пришедших на чествование Дня матери.

В рамках республиканской акции «Букеты для мамы» их пригласили из разных городов и районов Татарстана поздравить с предстоящим праздником. ...Бабушки, укутанные в пушистые шали, осторожно и неторопливо идут к театру. В одной руке палочка, в другой - сумка с выглядывающими из нее фотографиями. Рядом с некоторыми сопровождающие, помогают виновницам торжества  подняться по лестнице, открыть двери. Фойе быстро наполняется звуками голосов - пожилые женщины активно общаются друг с другом.  Более 500 матерей - вдов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, стали почетными гостями праздника. В фойе приготовлены необычные площадки: «Мама-рукодельница», «Мама с колыбелью», «Мать-героиня». Бабушки с интересом изучают экспонаты. А глядя на молодых красавиц, которые ловко демонстрируют свои навыки вязания, вспоминают и себя:- Я в молодости после работы тоже вязала разные салфетки и платочки. А когда появились дети, перешла на носочки. Сейчас и время есть, и с пряжей нет проблем, да зрение подводит, - делится одна из бабушек в красивом длинном платье, с медалями на груди. Сажида Галимова родила и воспитала 11 детей. Почетная мать из Агрыза и в свои 88 лет ведет активную общественную деятельность. В родном городе она помогла построить мечеть и медресе. Слава о Сажиде Гульметдиновне быстро разошлась по другим районам Татарстана. Однажды, когда многодетная мать отдыхала в санатории, ее попросили помочь в строительстве еще одной мечети. Сейчас там уже готов фундамент.  Жизнь этих женщин не баловала, но они сохранили бодрость и жизнерадостность. - В годы войны я рыла окопы, таскала на себе емкости с горючим. Это было очень тяжелое время, без слез не вспомнишь. А после войны я вышла замуж, родила 9 детей. И их воспитывала, и работала. Мне уже 90, но времени на отдых нет - у нас большое хозяйство, - рассказывает Сакина Гатауллина из Верхнего Услона.В таком почтенном возрасте здесь очень многие. Но узнать секрет долголетия не получается. Женщины с улыбкой отвечают, что ничего не делают для поддержания своего здоровья. Видимо, быть многодетной мамой - и есть секрет долгой и счастливой женской жизни. А еще гости праздника говорили о любимой работе. Бывшая учительница Александра Афанасьевна Гощубкина из Лениногорска проработала в школе 40 лет. И хотя она давно на пенсии, повзрослевшие ученики продолжают приходить к ней за добрым словом и советом. - Труд всегда был в нашей жизни. Я никогда не боялась никакой работы - и на заводе, и на стройке трудилась, - говорит Валентина Егоровна Аношкина из Лениногорска.Сев на свои места, многие женщины достали семейные фотографии и принялись показывать их соседкам. - Это мой муж, - демонстрирует вдова из Чистополя Вера Михайловна Корнева фото статного мужчины с медалями на груди. - К сожалению, его уже нет с нами полгода, но он навсегда останется в моем сердце. Вместе мы прожили 68 лет. В 17 лет он ушел на фронт,  дошел до Берлина. Я же тогда работала на часовом заводе. А потом для мам начался концерт. Всем им вручили букеты цветов. Зал быстро наполнился их ароматом.- Хочется пожелать всем мамам тепла, уюта, нежности и всего самого замечательного! - поздравила всех гостей замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам Лейла Фазлеева.

КВ
Лента новостей