Более 36 тыс. татарстанцев получили бесплатную юрпомощь от отделения Ассоциации юристов России в РТ

Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России, созданное в 2007 году, оказало бесплатную юридическую помощь почти 36 тыс. жителям республики. Об этом стало известно на торжественной церемонии вручения юридической премии Республики Татарстан «Юрист года», в которой принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.Так, татарстанское отделение совместно с Министерством юстиции РТ с мая 2011 года реализует проект передвижной информционно-консультационной группы по оказанию бесплатной юридической помощи жителям сельской местности, говорилось в видеоролике об итогах деятельности отделения. В 2018 году организованы выездные приемы в 11 районов республики. На прием специалистов для решения своих насущных вопросов обратились 695 жителей районов. Всего с мая 2011 года по ноябрь 2018 года бесплатная юридическая помощь оказана 4 тыс. 402 жителям 130 сельских поселений. В 8 районах республики отделение Ассоциации юристов России в Татарстане официально открыло центры бесплатной юрпомощи. За последние 5 месяцев бесплатную помощь там получили более 640 человек.«Профессия юриста во всем мире считается наиболее уважаемой и востребованной в обществе. Сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. В Республике Татарстан с ее мощной промышленностью и развитой экономикой, высокой инвестиционной привлекательностью специалисты в области юриспруденции особенно необходимы», — сказал Минниханов.В прошлом году бывший Премьер-министр РТ Ильдар Халиков возглавил Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России, напомнил глава республики. По его словам, это дало новый импульс развития отделения.Глава отделения поблагодарил Президента РТ за организацию такого масштабного праздника для всех юристов республики.«Успехи отделения — это заслуга всех тех, кто находится в этом зале. Всех, кто абсолютно добровольно и бескорыстно ездит в дальние уголки нашей республики, оказывает помощь жителям, помогает в решении огромного количества вопросов», — заявил Халиков.Членами АЮР в Республике Татарстан являются 563 юриста — работники адвокатуры, прокуратуры, судов, нотариата, органов государственной власти, правовых служб организаций, ученые, преподаватели вузов. Одна из важных задач отделения — оказание бесплатной правовой помощи населению.