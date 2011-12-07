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Девять образовательных организаций РТ получили статус муниципальных площадок детской робототехники

В конкурсе приняли участие 30 образовательных организаций из 19 муниципалитетов республики.
Статус муниципальных опорных площадок детской промышленной робототехники присвоен девяти образовательным организациям Татарстана, сообщает Минобрнауки РТ.По итогам конкурсного отбора статус площадок по робототехнике получили Центр детского творчества Актанышского района, Центр детского технического творчества Бугульминского района, Центр внешкольной работы Буинска, Центр творчества Зеленодольского района, казанская школа № 18, казанская гимназия № 102 им. М. С. Устиновой, лицей инновационных технологий № 36 Набережных Челнов, Центр технического творчества и профориентации Нижнекамского района, Центр детского творчества Рыбно-Слободского района.«В конкурсном отборе приняли участие 30 образовательных организаций из 19 муниципальных образований республики», – говорится в сообщении министерства.  
КВ
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