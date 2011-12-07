Несколько казанцев украли дорогостоящий алкоголь

Ночью в одном из баров Казани, расположенном в Ново-Савиновском районе, несколько молодых людей украли дорогостоящий алкоголь, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. Росгвардейцы прибыли в заведение по сигналу тревожной кнопки. Персонал рассказал, что молодые люди заказали несколько бутылок дорогого алкоголя и попросили упаковать его в пакет, после чего сбежали не расплатившись. Росгвардейцы обнаружили похитителей в близлежащем дворе. Их опознала сотрудница заведения. Ущерб, нанесенный бару, оценен в 3 тыс. рублей.