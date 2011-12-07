Новые единовременные выплаты в Татарстане получили около 2 тыс. сельских мам

В общей сложности за новой единовременной выплатой в республиканские центры материальной помощи обратилась 1631 сельская жительница Татарстана из числа родивших первенцев, а также 317 женщин, в чьих семьях родился третий ребенок. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.«В настоящее время прогнозируется, что число таких женщин в республике в этом году будет более 2,5 тыс. Из них около 2 тыс. женщин получат выплату по случаю рождения первенцев и более 400 женщин, по прогнозам, родят третьего ребенка», – отмечается в сообщении пресс-службы.Новые единовременные выплаты введены с начала текущего года в Татарстане решением Президента РТ Рустама Минниханова. Они положены женщинам, родившим в возрасте до 25 лет первого ребенка, и женщинам, родившим до 29 лет третьего ребенка. Эти женщины должны не менее трех лет проживать в сельской местности и быть зарегистрированными там. Размер единовременной выплаты на первенца составляет 50 тыс. рублей, а на третьего ребенка – 100 тыс.Чтобы получить выплату, жительницам сел необходимо собрать пакет документов: заявление о назначении выплаты, паспорт, реквизиты счета, открытого в банке, копию свидетельства о рождении ребенка. Заявления на выплату принимаются в республиканских центрах материальной помощи по месту жительства.