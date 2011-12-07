Татарстанцам рассказали, как подключить цифровое и аналоговое ТВ на одном телевизоре

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» разъяснил татарстанцам, как подключить цифровое и аналоговое ТВ на одном телевизоре. Для этого необходима всеволновая антенна, способная принимать сигналы как в метровом, так и в дециметровом диапазонах. Антенну необходимо подключить к приставке, сообщает пресс-служба филиала РТРС.«Для настройки просмотра аналоговых телеканалов необходимо соединить разъем приставки (RF OUT) с разъемом телевизора (ANT IN) дополнительным антенным кабелем», — говорится в сообщении.Затем необходимо с помощью пульта установить режим приема телесигнала в аналоговом формате (TV). Переключать на цифровые телеканалы и обратно можно пультом с помощью кнопки SOURCE или INPUT.Для приема вновь появившихся в эфире телеканалов, в том числе второго пакета РТРС-2, необходимо вновь найти телеканалы с помощью пульта, добавили в Радиотелецентре РТРС в Республике Татарстан.15 ноября Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о поэтапном отключении аналогового телевещания, которое начнется в феврале 2019 года и продлится полгода. Населению будет доступен бесплатный просмотр 20 обязательных общедоступных телеканалов в цифровом качестве.О том, что нужно сделать для перехода на цифровое телевидение, можно прочитать в нашем материале на sntat.ru.