В Татарстане запущена горячая линия по вопросам борьбы со СПИД

В Татарстане запущена горячая линия по вопросам борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.В течение двух недель, до 8 декабря включительно, специалисты надзорного органа готовы проконсультировать всех желающих о мерах профилактики и борьбы с вирусом иммунодефицита человека, на фоне которого и развивается СПИД.Горячая линия будет работать с 9 до 18 часов в будние дни и с 9 до 17 часов – в выходные по телефону: 8 (843) 238-53-68.