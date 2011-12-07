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В Татарстане запущена горячая линия по вопросам борьбы со СПИД

В течение двух недель специалисты Роспотребнадзора готовы проконсультировать всех желающих о мерах профилактики и борьбы с ВИЧ.
В Татарстане запущена горячая линия по вопросам борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.В течение двух недель, до 8 декабря включительно, специалисты надзорного органа готовы проконсультировать всех желающих о мерах профилактики и борьбы с вирусом иммунодефицита человека, на фоне которого и развивается СПИД.Горячая линия будет работать с 9 до 18 часов в будние дни и с 9 до 17 часов – в выходные по телефону: 8 (843) 238-53-68.
КВ
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