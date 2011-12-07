Время перемен и ожиданий

26 декабря Союзу журналистов Республики Татарстан исполняется 100 лет. К этой знаменательной дате «Казанские ведомости» публикуют цикл материалов, рассказывающих о деятельности татарстанских журналистов и их профессионального союза в разные годы. Приглашаем ветеранов журналистики поделиться своими воспоминаниями о работе, интересными эпизодами из своей репортерской жизни и жизни коллег. Ждем ваши материалы по электронной почте [email protected]
(в теме укажите: «К 100-летию СЖ РТ») или по адресу: 420066, г. Казань, ул. Чистопольская, 5. Сегодня - первый материал цикла.Оговорюсь сразу: это не мемуары, не отчет о проделанной работе, не осмысление прошлого, а лишь некоторые события и факты, которые более всего запомнились мне за время пребывания в должности ответственного секретаря Союза журналистов Татарстана в период с 1989 по 1991 год....И легковой автомобиль для СЖ РТТогда в стране и республике было время бурных перемен и добрых ожиданий. Общественная жизнь поистине кипела, новые веяния коснулись и деятельности татарстанского отделения Союза журналистов СССР. Шутка ли, за год с небольшим прошло несколько пленумов и два съезда, почти полностью обновился состав правления творческого союза, в который были избраны в основном не отягченные редакторской ношей журналисты.Они сразу с воодушевлением взялись за общественную работу, предложив массу свежих задумок для ее оживления. Многие толковые предложения охотно поддержал председатель правления Ильгиз Калимуллович Хайруллин, возглавлявший в ту пору Государственный комитет ТАССР по телевидению и радиовещанию. Вскоре пришедший ему на смену в качестве руководителя союза журналистов республики министр информации и печати Шамиль Шамсиевич Хамматов также с энтузиазмом взялся реализовывать многие полезные начинания, вплоть до помощи в приобретении легкового автомобиля для нужд СЖ РТ. Кстати, первого в его истории.Чтобы не вариться в собственном сокуПоскольку я не понаслышке знал о запросах столичных и районных журналистов, многие из которых долго варились в собственном соку, то взял курс на организацию поездок с их участием в регионы нашей страны и районы республики. Так, летом 1990 года «районщики» отправились на теплоходе по Волге из Казани в Болгар, где их тепло встретило местное руководство. Затем прошло продуктивное общение с редактором спасской газеты Анатолием Петровичем Самаркиным, а напоследок состоялся осмотр достопримечательностей древнего города. В том же году осенью редакторы казанских многотиражных газет побывали в Уфе, где пообщались с председателем правления СЖ Башкирии, кандидатом филологических наук, народным депутатом Верховного Совета БАССР Ризваном Закирхановичем Хажиевым. С башкирским гостеприимством он не только организовал встречу с видными уфимскими журналистами, но и пригласил нашу делегацию на премьеру спектакля в Государственный академический театр драмы имени М.Гафури. Спустя некоторое время актив союза журналистов республики совершил дружеский визит к своим удмуртским коллегам в Ижевск.Эти встречи профессионально обогащали. Помнится, собратья по перу и микрофону Башкирии и Удмуртии узнали о популярной в Татарстане ежегодной журналистской премии имени Хусаина Ямашева. Наших коллег в соседних республиках заинтересовал выпуск при нашем союзе периодических изданий «Репортер», «Фиговый листок» и «Сам хозяин». По секрету всему светуА еще мы сообщили по секрету всему свету, как в то время в Казани через наш творческий союз нуждавшиеся журналисты без проволочек приобретали билеты для поездок в командировки на все виды транспорта, а заодно и места в гостиницах. Сейчас это кажется само собой разумеющимся - были бы деньги. Но во времена тотального дефицита подобная поддержка рядовых журналистов в их работе была весьма востребована.Как, впрочем, и забота о собственных корреспондентах и руководителях представительств центральных газет, находящихся в татарстанской столице. Благодаря помощи местного союза журналистов они смогли приобрести для дома и семьи необходимые промышленные товары и мебель.Союз журналистов республики, проводя свои мероприятия, всегда информировал о них общественность и творческую интеллигенцию. Наверняка в памяти многих оставили след встречи в Доме прессы с легендарным тренером хоккеистов мирового уровня Виктором Тихоновым, руководителями основных конфессий в республике, делегацией из Камбоджи, известными писателями и публицистами. Об активности татарстанских журналистов того времени красноречиво говорит тот факт, что многие из них были избраны на альтернативной основе депутатами Верховных Советов страны, республики, городских и районных Советов.Вспоминаем с благодарностьюЕще одна интересная подробность: в начале 90-х правление нашего союза организовало бесплатные курсы по изучению татарского языка для всех желающих журналистов независимо от национальности. С тех пор прошло три десятка лет. И сейчас, в канун очередного съезда и векового юбилея СЖ РТ, с благодарностью вспоминаю тех, кто на общественных началах помогал повышать авторитет нашей профессии. В первую очередь это бывшие члены правления: декан журфака КГУ, кандидат исторических наук Флорид Имамахметович Агзамов; заведующий сектором печати отдела пропаганды и агитации обкома КПСС Шамиль Нургалеевич Муллаянов; директор только что образовавшегося тогда журфонда Михаил Артемьевич Петров, которому на днях исполнился 91 год, первый редактор газеты «Казанские ведомости» Любовь Владимировна Агеева....Перестройка, ускорение, гласность отразились на деятельности всех советских журналистов. Перед распадом страны татарстанская делегация неоднократно обсуждала в Москве дальнейшую судьбу СЖ СССР, который в конце концов был преобразован в Международную конфедерацию союзов журналистов.Продолжение непростых 90-х годов прошлого столетия я застал уже в Бугульме, где сначала возглавлял творческую группу на первой в городе телестудии, а позднее редакцию «Бугульминской газеты» и местное отделение Союза журналистов Татарстана.