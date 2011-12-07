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Жителя Нижнекамска осудили за неудачную «шутку»

Мужчина распространял заведомо ложную информацию, порочащую честь потерпевшего.
Нижнекамский суд вынес приговор местному жителю, который распространял в социальной сети заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство другого лица. Об этом сообщает сайт Нижнекамской городской прокуратуры. Было установлено, что мужчина в феврале этого года создал в социальной сети страничку с ложным именем «Ева Никольская». С нее он разослал объявление с текстом, в котором указал заведомо ложные сведения о предоставлении интимных услуг с указанием абонентского номера потерпевшего. Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ и назначил шутнику штраф в размере 15 тыс. рублей.
КВ
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