Для школьников Казани провели мастер-классы по оказанию первой помощи. Мероприятие проводили сотрудники аварийно-спасательного формирования «РегионСпас».

Как отметил замкомандира Александр Семенов, показывая приемы и объясняя тактику спасения вслух, специалисты повышают собственный профессионализм. Так, например, для учеников восьмых и девятых классов один из спасателей объяснил разницу в доврачебной и первой медицинской помощи. После была демонстрация того, как оказать первую помощь при кровотечении, потере сознания и отсутствии признаков жизни.

Также на мастер-классах для школьников провели небольшую практику и показали на манекене, как правильно реанимировать человека. Затем отработать полученные навыки предложили и учащимся. В конце старшеклассники узнали, что происходит при отравлении газом или другими токсичными веществами.