Казанский гала-концерт «Доброй волны» пройдет онлайн

Гала-концерт отборочного тура конкурса «Добрая волна» в Татарстане состоится завтра, 28 ноября, сообщила в ходе пресс-конференции директор Академии Игоря Крутого (Поволжье) Елена Городецкая.

Региональный отборочный тур конкурса талантов прошел на этой неделе. Его участниками стали 275 человек из разных регионов ПФО. Победителями стали 12 конкурсантов, чьи выступления войдут в программу гала-концерта, который пройдет в КЦ «Сайдаш». Зрители на него не будут допущено, однако трансляция будет доступна в режиме онлайн.

Финал конкурса «Добрая волна» пройдет в Казани 21 ноября 2021 года.