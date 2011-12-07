«Мама рада, когда ее слушаются»

Тимур Кутузов, 7 лет:

- День мамы - это когда всех мам поздравляют цветами. Еще мамам будут приятны стихи и открытки. Мамы красивые, хорошие, но могут нас ругать, если мы что-то плохо сделаем. Самая особенная - это мама, она нас родила и вырастила. Моя мама занимает первое место, когда что-то очень хорошо делает, а это получается у нее почти каждый день. Иногда второе место - когда делает неплохо, но это редко, чаще первое. А третьего места у нее не бывает никогда! Потому что моя мама умная!

Кира Вальшина, 12 лет:

- Этот праздник отличается от других тем, что посвящен особенным людям - мамам. Но в этот день можно поздравить и бабушку, потому что она тоже является мамой. Осень - плодородное время года, красивое, как наша мама. Этот день очень важен для нас, мы оцениваем и уважаем труд мамы, потому что от нее зависит, каким человек вырастет. Мамы много времени уделяют детям, а на себя им не остается. Я бы хотела пожелать всем мамам оставлять время и для себя!

Ильвина Салахутдинова, 9 лет:

- Самый приятный подарок для мамы - это любовь. Для этого ее надо обнять и поцеловать. В праздник мамы я хотела бы видеть ее радостной! Для этого ей надо помочь в том числе и убраться дома. У мамы много дел - она кормит детей, готовит еду, работает дома. Если бы мама уехала, дома начался бы беспорядок, а сестренки бы плакали! Моя мама добрая, красивая и очень-очень хорошая! Для мамы я сделаю самую красивую открытку!

Камиля Низамова, 11 лет:

- Этот праздник тем особенный, что мама - самый добрый человек на свете! Она поможет в любой момент! Не зря праздник проходит в конце ноября - в это время выпадает снег, начинаются веселые семейные игры: катание на коньках, лыжах и ватрушках. День мамы можно отметить весело! В этот праздник мы с братишкой достаем из своих копилок деньги и отдаем папе, чтобы он купил от нас маме цветы!

Диана Бериханова, 7 лет:

- В День матери поздравляют девочек и маму. Девочек поздравляют, потому что они тоже как мамы, но только еще не выросли. У мамы такая роль - если у ребенка что-то болит, она будет его лечить. Еще мама готовит кушать, прибирается, собирает портфель в школу. Мама самая добрая! На втором месте по доброте Симба, мой кот. Чтобы сделать маме приятное, можно пойти в лес собрать листочки и сделать красивые подарочки. Или сделать что-то хорошее - вытереть пыль и прибраться!

Андрей Михеев, 7 лет:

- Для меня мама важная: она умеет готовить, мыть посуду и много чего. Праздник придумали, чтобы мамам было приятно. В этот день дарят подарки - дети делают их сами, а взрослые покупают цветы или маску для лица. Еще можно помочь маме с уборкой, готовкой, посуду помыть. Я нарисую для нее сердечки и салют. Мама рада любому подарку, но особенно рада, когда мы с сестренкой ее слушаемся.

Карим Азеев, 8 лет:

- Это праздник самого близкого для тебя человека, он необычен тем, что мы поздравляем маму. Без него нельзя обойтись. Потому что 8 Марта мы поздравляем всех женщин, а в День мам - только маму. Мама готовит, помогает делать уроки, отвозит в школу. Для мамы самый приятный подарок - если я по всем предметам получу пятерки. В этот праздник к нам приезжают знакомые, мамина подруга печет вкусный торт. А я громко кричу: «Поздравляю, мамочка!».

Опрос провела Наталия АХМАЕВА