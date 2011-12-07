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Минниханов обсудил с Голодец популярные медсервисы, помогающие врачам

Встреча президента РТ с зампредседателя правления Сбербанка прошла в Доме Правительства РТ.

Президент РТ Рустам Минниханов и зампредседателя правления Сбербанка Ольга Голодец обсудили работу по цифровизации системы здравоохранения в РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

«Также были определены этапы реализации проектов по цифровизации здравоохранения», — отмечается в сообщении.

На встрече были подняты вопросы внедрения цифровых продуктов Сбера в здравоохранении Татарстана, были представлены самые востребованные во время пандемии сервисы и продукты для пациентов и больниц, которые поспособствовали снижению нагрузки на медучреждения.

Кроме того, глава Татарстана вручил Голодец медаль «100 лет образования ТАССР» за вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ.

КВ
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