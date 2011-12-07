Не все казанцы покупают лекарства впрок

В соцсетях казанцам разных возрастных групп «КВ» задали два вопроса: «Закупились ли вы лекарственными препаратами про запас?» и «Если да, то какими именно?». Откликнулись 26 человек. Из них «да» ответили 11 человек (42%), «нет» - 15 горожан (58%).

Оказалось, что больше всего закупили лекарств мамочки, опасаясь за здоровье детей, - на случай внезапной болезни. Сделали закупки впрок и привыкшие к дефициту запасливые пенсионеры. Их примеру последовали люди, страдающие хроническими заболеваниями, нуждающиеся в постоянном приеме лекарств. К счастью, многие из опрошенных даже не знали о ситуации в аптеках, не понимали, о чем речь и для чего запасаться лекарствами.

Марат, 35 лет: Я забочусь о здоровье и своем иммунитете, поэтому купил на всякий случай упаковку противовирусного препарата и антибиотик.

Альфия Абдулловна, 78 лет: Страдаю гипертонией, поэтому купила две упаковки таблеток от давления и три валерьянки. А вдруг потом не будет? Также приобрела в свою аптечку парацетамол и аспирин.

Мария Викторовна, 62 года: Купила две упаковки антибиотиков на всякий случай. Приобрела мази от суставов и препарат от давления, который принимаю постоянно.

Анастасия, 38 лет: Запаслись противовирусным, парацетамолом, но-шпой, корвалолом и еще витаминами. Сейчас сезон ОРВИ, надо быть во всеоружии. Детям купила сиропы от кашля, капли в нос, детские витамины.

Наиля, 33 года: У нас большая семья, трое детей. Купили парацетамол, аскорбинку, капли в нос, витамины разные, метипред, мази для суставов, арбидол. Родителям купила препараты от давления: капотен и энап.

Фаиль, 69 лет: Я никогда не пью лекарств, покупать ничего не собираюсь, потому что почти не болею. А если заболею, то лечусь народными средствами.

Лена, 23 года: Я сделала прививку от гриппа. Надеюсь, она меня защитит. Но на всякий случай купила одну упаковку ингавирина и азитромицин.

Галина, 58 лет: Купила нурофен от температуры на всякий случай, супрастин, капотен от давления - вдруг подорожает? Взяла про запас кагоцел и аспирин.

Гузель, 43 года: Приобрела противовирусный кагоцел, парацетамол, омез для желудка. Детям купила панадол и аскорбинку. Все-таки эпидемия, совсем без лекарств страшно оставаться.

Мидхат, 67 лет: Страдаю давлением и сахарным диабетом. Поэтому, конечно, купил препараты от давления: капотен, физиотенз. От диабета приобрел метформин. Недавно прочел в вашей газете, что коронавирус особенно опасен для диабетиков, поэтому на всякий случай купил арбидол, азитромицин, аспирин и парацетамол. Но пусть лучше не пригодятся.

Артур, 32 года: Я спортсмен, закаливаюсь, бегаю, поэтому вирусов не боюсь. Лекарства не покупаю вообще.

Опрос провела Лариса ХАРИСОВА