«Расти малыш, я всегда рядом!»

Булатику с рождения поставили диагноз «ДЦП». По статистике треть отцов детей-инвалидов в таких случаях покидают семью. С появлением на свет сына Булата Гульназ тоже осталась с ребенком-инвалидом одна. Но не опустила рук, а наоборот, словно расправив крылья, пошла вперед по новой, доселе неизвестной дороге испытаний. И идет по ней с легкостью и достоинством, вызывая уважение и восхищение окружающих.

Всегда жизнерадостная, позитивная, открытая людям и миру, эта многодетная мама так же воспитывает и своего особенного старшего сына, и его братика и сестренку, которые родились позже в новой семье. Глядя на таких женщин-матерей, стыдно унывать, жаловаться на свою судьбу! Лично для меня инженер-эколог Гульназ Власова — пример матери, безгранично любящей своих детей, и сильного духом человека. Для своего старшего сына она делает все возможное, чтобы он в любой обстановке чувствовал себя своим и был счастлив. В сентябре Булат пошел в обычную школу. Малыш не захотел учиться на дому. Сейчас Гульназ возит его на уроки, помогает подняться на третий этаж, ждет после занятий и нередко носит мальчика на руках.

Она водит сына на различные занятия, например иппотерапию, на специальные тренировки. Благодаря отложенным в семье средствам и помощи неравнодушных людей они с сыном не раз проходили курсы реабилитации для детей с ДЦП в Казани, Москве, Пензе и даже в Чехии. Мальчик у Гульназ растет удивительный! Чуткий, развитый и смышленый, он совершает намаз и наотрез отказывается пользоваться инвалидным креслом, пытаясь ходить. А его мама никогда не падает духом. Изо всех сил старается помочь сыну стать полноценным, самостоятельным человеком.

Я очень уважаю эту прекрасную маму, которая, не жалея своих сил, времени и здоровья, всю себя отдает детям.

Гузель КАНЧУРИНА, слушатель школы стажера