Роспотребнадзор РТ не запрещает корпоративы в республике

Роспотребнадзор рекомендует татарстанцам воздержаться от проведения новогодних корпоративов. Тем не менее, прямого запрета на их организацию нет. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В случае проведения корпоратива, работодатель обязан соблюсти все необходимые требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

При этом Любовь Авдонина сообщила, что возможный запрет на проведение новогодних корпоративов в Татарстане будет рассматриваться в середине декабря с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.