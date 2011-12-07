Татарстанцы могут определить приоритетные цели для социальных министерств

Принять участие в опросе можно на портале госуслуг в разделе «Опросы жителей» (https://open.tatarstan.ru/polls/) и в мобильном приложении «Услуги РТ» до 1 декабря. При этом участники голосования могут отдать свой голос как за предложенные экспертами варианты, так и предложить собственные. Таким образом, для каждого из министерств будет сформирован список из 5 — 7 приоритетных целей и задач на 2021 год.

Об одной из целей, предложенных в Министерстве по делам молодежи РТ, рассказал директор ГБУ «Молодежный центр РТ» Валентин Шихобалов.

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан запускает проект создания региональной сети арт-резиденции «Таврида» в Татарстане на базе обновленных молодежных центров. Такая возможность появилась благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова запуска республиканской программы реновации молодежных центров.

Арт-резиденция в Татарстане объединяет комплекс мер по поддержке творческой молодежи и их проектов, ее деятельность направлена на системные изменения в развитии креативного класса в Татарстане. Рассчитывать на помощь могут представители самых разных профессий: музыканты, хореографы, художники, дизайнеры, маркетологи, кинематографисты, фотографы, ремесленники и многие другие.

На данный момент определено 7 экспериментальных площадок: в Казани и на базе молодежных центров в муниципальных районах.

Для работы системы арт-резиденции планируется к запуску акселератор молодежного творчества. Цель акселератора арт-резиденции — создание благоприятных условий развития творческого потенциала и проектов молодежи в сфере креативных индустрий.

Программа поддержки включает в себя обучение, бесплатные консультации специалистов, предоставление необходимой инфраструктуры, будь то оборудование или рабочее место.

Участников акселератора также планируется готовить для участия в всероссийских форумах и грантовых программах.

Кстати, программы арт-резиденций «Таврида» реализуются в рамках национального проекта «Образование».