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Татарстанцы могут определить приоритетные цели для социальных министерств

В РТ проходит опрос граждан о ключевых целях и задачах 6 республиканских министерств социального блока - здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и соцзащиты, спорта, а также министерства по делам молодежи.

Принять участие в опросе можно на портале госуслуг в разделе «Опросы жителей» (https://open.tatarstan.ru/polls/) и в мобильном приложении «Услуги РТ» до 1 декабря. При этом участники голосования могут отдать свой голос как за предложенные экспертами варианты, так и предложить собственные. Таким образом, для каждого из министерств будет сформирован список из 5 — 7 приоритетных целей и задач на 2021 год.

Об одной из целей, предложенных в Министерстве по делам молодежи РТ, рассказал директор ГБУ «Молодежный центр РТ» Валентин Шихобалов.

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан запускает проект создания региональной сети арт-резиденции «Таврида» в Татарстане на базе обновленных молодежных центров. Такая возможность появилась благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова запуска республиканской программы реновации молодежных центров.

Арт-резиденция в Татарстане объединяет комплекс мер по поддержке творческой молодежи и их проектов, ее деятельность направлена на системные изменения в развитии креативного класса в Татарстане. Рассчитывать на помощь могут представители самых разных профессий: музыканты, хореографы, художники, дизайнеры, маркетологи, кинематографисты, фотографы, ремесленники и многие другие.

На данный момент определено 7 экспериментальных площадок: в Казани и на базе молодежных центров в муниципальных районах.

Для работы системы арт-резиденции планируется к запуску акселератор молодежного творчества. Цель акселератора арт-резиденции — создание благоприятных условий развития творческого потенциала и проектов молодежи в сфере креативных индустрий.

Программа поддержки включает в себя обучение, бесплатные консультации специалистов, предоставление необходимой инфраструктуры, будь то оборудование или рабочее место.

Участников акселератора также планируется готовить для участия в всероссийских форумах и грантовых программах.

Кстати, программы арт-резиденций «Таврида» реализуются в рамках национального проекта «Образование». 

КВ
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