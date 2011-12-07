Травмпункт больницы на Аделя Кутуя в Казани закрылся на месяц

Казанский травмпункт ЦГКБ № 18 прекратил прием пациентов. Об этом сотрудники учреждения предупредили татарстанцев в его сообществе в социальной сети.

Поясняется, что это связано с предстоящим переездом в новое помещение. По примерным подсчётам на это потребуется один месяц.

А пока же прикрепленных к больнице пациентов будут принимать в «Горках» на улице Мавлютова, 2 и в поликлинике на Фатыха Карима, 14/67. В первую казанцы могут обратиться за неотложной помощью, а во вторую – для планового осмотра.