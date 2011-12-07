В Казани открылся новый аптечный хаб с цифровыми сервисами и доставкой на дом

В Казани открылся новый аптечный хаб аптечной сети «еАптека». В открытии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и экс-зампред правительства РФ Ольга Голодец, сообщает ИА «Татар-информ».

Теперь татарстанцы смогут выбрать с помощью электронного каталога лекарства и заказать доставку на дом.

«Мы также работаем в направлении электронных рецептов. И как только будет возможность доставлять и эти [рецептурные] лекарства, будет гарантирован полный качественный ассортимент с возможностью доставки», — отметил Минниханов.

По словам Ольги Голодец, данный формат работы аптек выводит услуги на новый уровень качества. Татарстан стал одной из пилотных площадок запуска нового аптечного хаба, так как регион лидирует в сферах цифровизации и человеческого капитала.