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В Казани открылся новый аптечный хаб с цифровыми сервисами и доставкой на дом

В открытии аптечного хаба «еАптека» принял участие Рустам Миннниханов.

В Казани открылся новый аптечный хаб аптечной сети «еАптека». В открытии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и экс-зампред правительства РФ Ольга Голодец, сообщает ИА «Татар-информ».

Теперь татарстанцы смогут выбрать с помощью электронного каталога лекарства и заказать доставку на дом.

«Мы также работаем в направлении электронных рецептов. И как только будет возможность доставлять и эти [рецептурные] лекарства, будет гарантирован полный качественный ассортимент с возможностью доставки», — отметил Минниханов.

По словам Ольги Голодец, данный формат работы аптек выводит услуги на новый уровень качества. Татарстан стал одной из пилотных площадок запуска нового аптечного хаба, так как регион лидирует  в сферах цифровизации и человеческого капитала.

КВ
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