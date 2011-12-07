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В новогоднее путешествие Роспотребнадзор рекомендует отправиться на личном авто

В противном случае необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Путешествовать по Татарстану в новогодние праздники следует на собственном автомобиле. Соответствующую рекомендацию озвучила в ходе пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В отсутствии личного транспорта, следует соблюдать масочный режим и пользоваться дезинфицирующими средствами, передвигаясь на общественных видах транспорта. Для дальних путешествий рекомендуется воспользоваться услугами авиалиний, где санитарно-эпидемиологичускую безопасность обеспечивают бортпроводники.

КВ
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