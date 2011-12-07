В РТ в 2020 году снизилось число пожаров

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 2,7%, а количество травмированных сократилось на 14%. В то же время число погибших увеличилось на 12.

Об этом рассказал в ходе пресс-конференции заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ полковник внутренней службы Максим Трущин.

В Татарстане с начала года сгорело 950 строений, уничтожено огнем 63 единицы техники. Также в огне погибло более 90 голов скота.

Сотрудниками МЧС из огня были спасены 410 человек, с мест пожаров были эвакуированы 2580 человек. Также огнеборцам удалось спасти 165 единиц техники.

В 20 муниципальных районах Татарстана отмечается рост числа пожаров по сравнению с прошлым годом. При этом в 16 районах зафиксировано увеличение числа погибших. Наибольший рост количества пожаров и погибших в них отмечен в 5 муниципальных районах: Актанышском, Азнакаевском, Новошешминском, Нурлатском и Тукаевском.

Максим Трущин отметил, что значительная часть погибших в результате пожаров — это пенсионеры и инвалиды. По статистике, 66% из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Большая часть пожаров в 2020 году — 44% — приходится на жилой сектор. Чаще горят частные дома, надворные постройки. Главная причина возгораний — неосторожное обращение с огнем, 65% пожаров произошло именно из-за этого. Еще 16% — из-за нарушений правил установки и эксплуатации электрооборудования. Неосторожное обращение с печами привело к пожару в 11% случаев.

Максим Трущин отметил положительный эффект от использования автономных пожарных извещателей. На сегодняшний день в Татарстане за счет республиканского бюджета таковыми было обеспечено около 39 тысяч домовладений. За пять лет благодаря установленным извещателям спаслись 103 человека, включая 43 ребенка. Так, в Алексеевском районе 14-летний парень, услышав сигнал извещателя, не только спасся сам, но и вытащил из горящего дома троих младших братьев.