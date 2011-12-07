А вы ходите больным на работу?

Тимур Низамов, 39 лет: Работаю крановщиком в строительной компании. Конечно, знаю, что с ОРВИ можно уйти на больничный, но я еще ни разу так не делал. Во-первых, у нас на стройке не найдется мне подмены. Во-вторых, нужно кормить семью. Спасает то, что у меня хороший иммунитет, благодаря которому болею максимум два раза за зиму.Алия Таипова, 35 лет: Я по профессии повар. У нас на работе никто не уходит на больничный. Разве что если температура 38 - 39 градусов. Работа у поваров сменная. Если один выходит из строя, то другим приходится работать по три, а то и по четыре смены подряд. Поэтому мы стараемся ходить на работу даже больными.Диляра Кутдусова, 43 года: У меня постоянный контакт с детьми - я учитель. Наш педагогический коллектив просто не позволит мне прийти на работу с ОРВИ: и детей в классе можно заразить, и урок толком не сможешь вести, поскольку трудно говорить. Поэтому мы болеем дома до полного выздоровления.Марина Григорьева, 28 лет: Работаю консультантом в косметическом магазине, у нас полный соцпакет. Если заболеваю, то сразу беру больничный. Мы же должны быть предельно отзывчивыми с клиентами и постоянно им улыбаться, чтобы покупатель был доволен. Так что в больном виде меня в торговый зал просто никто не выпустит.Альбина Хуснуллина, 30 лет: Работаю медсестрой. ОРВИ болею редко, максимум один-два раза за зиму. На приеме стараемся надевать маски, чтобы не заразиться от больных. А в кабинетах постоянно делаем кварцевание. Если заболеваем, то сразу уходим на больничный, чтобы не заражать других. Я лично выхожу на работу только тогда, когда полностью почувствую себя здоровой. Обычно на это уходит неделя.