ГИБДД Казани будет отдыхать только 30 декабря и 1 и 6 января

В районных подразделениях ГИБДД Казани, которые расположенные в доме № 24 по Айдарова, доме № 73 по улице Хади Такташ, в доме № 1/9 по Иовлева и в доме № 8 на Мамадышском тракте, в праздничные дни меняется режим работы. Так, 30 декабря, 1, 6 и 7 января будут выходными днями. 31 декабря и 5 января двери отделов будут открыты для посетителей с 8.00 до 13.00. 2, 3, 4 и 8 января подразделения будут работать в обычном режиме.Сотрудники экзаменационных отделов городской Госавтоинспекции, которые располагаются в доме № 10 по Модельной и в доме № 5 на улице Актайская, будут отдыхать 30 декабря и 1 и 6 января, пишет ИА "Татар-ифнорм".