На чемпионат WorldSkills в Казани подано 14 тысяч волонтерских заявок из 70 стран мира

На сегодняшний день в оргкомитет WorldSkills Kazan-2019 поступило почти 14 тыс. заявок на участие в организации чемпионата мира по профессиональному мастерству, который пройдет 22 — 27 августа в международном выставочном центре «Казань Экспо». Об этом в Центре рекрутинга волонтеров WorldSkills корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал руководитель департамента по работе с волонтерами АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Айрат Мубаракшин. «На данный момент подано почти 14 тысяч заявок из 70 стран мира. Рекрутинг продлится до марта месяца включительно. По итогам будет формироваться команда из тех волонтеров, которые соответствуют всем необходимым критериям», — отметил Мубаракшин. Всего для проведения мирового чемпионата оргкомитет планирует привлечь 3500 волонтеров, 400 из которых приедут из регионов России, а 100 помощников ожидается из-за рубежа.