Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На железнодорожном вокзале в Челнах появилась детская игровая площадка

В сообщении Миндортранса РТ говорится, что площадка соответствует всем законодательным нормам и требованиям и выполнена из экологически чистых материалов.
Железнодорожный вокзал в Набережных Челнах оборудовали детской игровой площадкой. Теперь вокзалу будет присвоен лейбл Kid Friendly, сообщает Миндортранс РТ. О наличии специальной бесплатной игровой зоны для детей посетителей вокзала проинформирует пиктограмма Kid Friendly («Рады детям»).
КВ
Лента новостей