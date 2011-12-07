Римма Ратникова: Наш союз останется теплым домом для журналистского сообщества

Как зарождалось профессиональное журналистское сообщество? С какими достижениями подходит Союз журналистов РТ к своему съезду, который пройдет в январе? Каковы перспективы сотрудничества республиканского союза с Союзом журналистов России? Об этом мы попросили рассказать председателя Союза журналистов РТ Римму Ратникову.«Раскрепостить газеты от товарищей комиссаров» - Римма Атласовна, с чего началась история Союза журналистов Татарстана?- Она началась с того, что сто лет назад журналисты решили объединиться. 13 - 16 ноября 1918 года организационный съезд Союза советских журналистов состоялся в Москве. Был он острым. К примеру, делегаты горячо обсуждали вопрос о типологии печати: должна быть одна «большая» газета и много «маленьких» на местах или должно быть много разных газет? Обсуждали вопрос о независимости прессы. Казалось бы, это не вопрос общественной организации, это должна была решить и обустроить власть. Но журналисты, конечно, не могли остаться равнодушными к вопросам своего жизнеобустройства.- Как в те годы у Союза журналистов складывались взаимоотношения с властью?- Советская республика в 1918 году объединяла журналистов для того, чтобы сделать их пропагандистами нового строя. Понятно, чтобы выполнять эту задачу, подготовленных кадров не было ни среди чиновников, ни среди журналистов. Вот цитата из исследования «История отечественной журналистики» И.В.Кузнецова, которое пытливый читатель легко найдет в интернете. Цитата: «Очень остро был на съезде поставлен вопрос о независимости газет от чиновничьего произвола. Делегаты, особенно представители от местных газет, открыто заявляли, что им нет житья от «маленьких комиссаров», и единодушно требовали «раскрепостить газеты от товарищей комиссаров», дать возможность свободно работать. Особенно резко против комиссародержавия в журналистике выступилаА.Сталь. «Печать, - заявила она, - должна вести беспощадную борьбу с тем чиновничеством, которое нас совершенно замучило. У нас чиновники хуже, чем при старом режиме». 21 декабря казанские журналисты так же бурно обсудили итоги съезда. Сошлись в том, что нужно объединяться и бороться за свои экономические и профессиональные права. Договорились о создании Казанского союза журналистов и дали объявление в своих газетах: собираемся 26 декабря на организационное собрание...Мы считаем, что собрание было проведено, именно в этот день организация создана. Но история не так проста. Отчетов о проведенном собрании, каких-либо публикаций и протоколов в архиве нет. А в январе 1919-го появляются публикации о том, что Казанский союз журналистов объявляет конкурс на «первого поэта Казани», и другие сообщения. Значит, союз все же был создан. Как? Кого в конечном итоге объединил? Что случилось с обвинителями «комиссародержавия»? Тема ждет своих исследователей.- Какие периоды для союза были самые сложные?- Вот тут сразу и начался самый сложный период. Буквально через полгода, в мае 1919 года, делегаты II Всероссийского съезда журналистов уже проголосовали за резолюцию, в которой значилось: «Предоставить печать в полное распоряжение коммунистической партии». К 1930 году Союза журналистов уже не было, большинство его организаторов попали под репрессии.Воссоздавался Союз журналистов в конце 50-х годов прошлого века. Союз журналистов ТАССР как часть большой, всесоюзной организации был создан в 1959 году. Поименно известно, кто стали первыми членами Союза журналистов ТАССР, это были лучшие мастера пера: Галим Рябков, Юрий Любимов, Самуил Оффенгенден, Шамси Хамматов и другие. Из них в живых сегодня остался лишь Михаил Артемьевич Петров.Союз журналистов СССР был мощной организацией, мы все стремились в него попасть, гордились своим членством. С падением Советского Союза сильный и могущественный Союз журналистов СССР также ушел в небытие. В 1992 году его преемником стал вновь созданный Союз журналистов России. Тогда, как известно, татарстанские журналисты создали свой союз, республиканский. И статус этот сохраняем поныне.Диалог с Союзом журналистов России будет конструктивным- Недавно вы подписали соглашение о сотрудничестве с СЖР. Какие оно открывает перспективы?- С Союзом журналистов России мы всегда были в добрых отношениях. Провели много совместных семинаров, конференций. В 2000 году в Казани под патронажем первого Президента РТ Минтимера Шариповича Шаймиева состоялся журналистский фестиваль «Вся Россия», о нем коллеги из других регионов до сих пор вспоминают добрым словом. Кстати, и юбилей Союза журналистов можно назвать нашим совместным проектом. Дату его создания 20 лет назад нашел преподаватель Казанского университета Юрий Иванович Фролов. Мы вместе нашли в архивах эти сообщения. Теперь протокол «Перваго Общаго собрания» открывает экспозиции Музея татарстанской журналистики. А 100-летие Союза журналистов в ноябре было широко отмечено в Москве.Говоря о перспективах сотрудничества, хочу сказать, что Союз журналистов России сегодня на подъеме. В прошлом году его председателем избран Владимир Соловьев. Союз активно занимается тем, чтобы быть привлекательным для журналистов: проводят в регионах ИнФорумы, где обсуждают насущные проблемы журналистского сообщества. Начинают большой ремонт в Центральном доме журналистов, который в свое время сильно котировался среди журналистов. Договариваются о льготах в санаториях, помогают ветеранам. Развернули большую международную деятельность. Из реализованных обещаний - учреждение Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации».Меня часто спрашивают о Международной карточке журналиста, которую у нас в свое время получили десятки и даже сотни татарстанских коллег. Она теперь перерегистрируется, и ее обладателями могут стать только члены Союза журналистов России. На предстоящем в январе съезде СЖ РТ предстоит определиться с нашими взаимоотношениями конструктивно.- А разве нельзя просто объединиться с Союзом журналистов России?- Это было бы возможно, если бы Союз журналистов России принял нашу организацию в качестве коллективного члена. Но нам ставят условие ликвидировать Союз журналистов Татарстана и всем действующим членам вступить или перерегистрироваться в СЖР. Считаю такое решение некорректным и труднореализуемым: на «перевале» мы можем потерять своих татарских коллег, которые уже не раз изъявляли желание создать Союз татарских журналистов. Давайте думать об этом вместе, коллеги. Съезд должен найти приемлемое решение.- В чем заключаются основные достижения СЖ РТ за последние годы?- Могу много говорить о деятельности союза и его президиума. О наших территориальных отделениях и первичках: самыми крупными среди них являются Альметьевская и Набережночелнинская, насчитывающие по более чем 90 журналистов. О семинарах, проведенных с участием ведущих медиаэкспертов страны. О Музее журналистики, Аллее журналистов. О Казанской коллегии по жалобам на прессу, созданной при участии председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Александровича Федотова. О создании пешеходного, велосипедного маршрута «Тукай юлы» - «Путь Тукая», который мы инициировали вместе с Союзом велосипедистов РТ с миссией сохранения и популяризации татарского языка и быта татарской деревни. Тукай - наш коллега, публицист и журналист. О победах журналистов во всероссийских конкурсах, публикациях в медийных журналах. О книге Венеры Якуповой «Добро и зло российской журналистики», ставшей победителем в конкурсе СЖР-2015 в номинации «Золотая полка журналиста». Кстати, Венера Якупова - один из серьезных медиаэкспертов в стране, успешно работает в Экспертном совете по региональным печатным изданиям при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Не могу не упомянуть члена СЖ РТ Александра Малова - 92-летнего участника Великой Отечественной, который в 1945-м расписался на Рейхстаге, а в прошлом году при поддержке нашего союза вновь побывал в Германии и написал книгу «По маршрутам опаленной молодости». Думаю, ни у одного регионального союза в стране нет такого достояния, как Александр Михайлович!- Римма Атласовна, что лично для вас Союз журналистов РТ?- Я возглавляю Союз журналистов Татарстана уже 24 года. Для меня союз - это прежде всего талантливые, самоотверженные, преданные профессии люди. За эти годы мне довелось работать с такими асами журналистики, как Марсель Зарипов, который был первым обладателем журналистской премии имени Хусаина Ямашева и единственным журналистом, получившим за книгу публицистики Тукаевскую премию, Юрием Мингазовичем Ханжиным, которого за широту души и преданность журналистскому сообществу любили не только татарстанские журналисты, но и российские, Шамилем Нургалеевичем Мулаяновым. Они, к великому сожалению, ушли из жизни. Не один пуд соли мы съели с легендой татарстанской журналистики Лией Михайловной Загидуллиной, Исламом Галиахметовичем Ахметзяновым, Александром Николаевичем Латышевым. Очень благодарна Ильгизу Калимулловичу Хайруллину, в 80-е годы возглавлявшему Союз журналистов, и многим-многим другим коллегам-единомышленникам. Хочу им и всем, кто нас поддерживает, сказать огромное спасибо за участие в журналистском движении. Мы многие годы работали просто за идею, для того, чтобы сохранить наш союз, чтобы удерживать на высоте престиж нашей любимой журналистской профессии. Пусть и дальше, вступая во второе столетие, союз сохранит свое лицо и будет теплым домом для журналистского сообщества.Справка «КВ»Союз журналистов РТ - это первая общественная организация на территории нынешнего Татарстана. Сегодня это самый большой творческий союз в республике, в его состав входят более 1000 человек, около 50 первичек. Союз - это совет ветеранов, возглавляемый Люцией Фаршатовой-Мавлиевой, окружающий заботой более 300 ветеранов. Это журналистский фонд (руководитель Мунир Аглиуллин), это содержательный сайт (редактор Нина Киркина), это Музей истории журналистики Татарстана, созданный по инициативе Ралии Фатхутдиновой при содействии всего журналистского сообщества и на гранты Президента Татарстана и правительства РТ. Союз журналистов РТ - это юридические консультации, предотвратившие не один десяток судебных дел (Этери Ильина). Это фестиваль «Алтын калэм - Золотое перо» с надежным партнером - министерством молодежи республики. В 1998 году Союз журналистов инициировал проведение ежегодного республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо - Бэллур калэм», проект оказался долгосрочным и востребованным, на протяжении двадцати лет он реализуется в партнерстве сначала с министерством печати, а ныне с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям.