В 2018-м году сотрудники МЧС Татарстана спасли более трех с половиной тысяч жизней

Он отметил, что в этом году спасены свыше трех с половиной тысяч жизней. За последние пять лет количество пожаров в республике сократилось на 6 %, а количество погибших на них более чем на 11 %.«Количество погибших на воде за последние шесть лет сократилось в два раза. В 2013 году на водоемах погибло 185 человек, а в 2018 – 96. Это главный показатель нашей силы, единства, сплоченности и способности противостоять любой беде», – рассказал глава ведомства.отметим, что сегодня, 27 декабря, сотрудники МЧС отмечают профессиональный праздник – День спасателя Российской Федерации.